نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسيطر على قائمة أغلى لاعبي "الليجا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطر لاعبو ريال مدريد على تشكيل أغلى اللاعبين في مسابقة الدوري الإسباني خلال موسم 2023-2024، وفقًا للقيمة التسويقية التي نشرها موقع ترانسفير ماركت العالمي.

تواجد 7 لاعبين من ريال مدريد في ترتيب أغلى 10 نجوم في "الليجا" خلال الوقت الحالي، بالإضافة إلى 3 لاعبين من صفوف الغريم التقليدي برشلونة.

ريال مدريد يسيطر على قائمة أغلى لاعبي "الليجا"



وجاءت القائمة كالتالي:



بيلينجهام – 180 مليون يورو

فينسيوس جونيور – 150 مليون يورو

فالفيردي – 100 مليون يورو

رودريجو – 100 مليون يورو

كامافينجا – 90 مليون يورو

جافي – 90 مليون يورو

بيدري – 90 مليون يورو

تشواميني – 90 مليون يورو

دي يونج – 80 مليون يورو

ميليتاو – 70 مليون يورو