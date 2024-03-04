نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يسيطر على قائمة أغلى لاعبي "الليجا" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سيطر لاعبو ريال مدريد على تشكيل أغلى اللاعبين في مسابقة الدوري الإسباني خلال موسم 2023-2024، وفقًا للقيمة التسويقية التي نشرها موقع ترانسفير ماركت العالمي.
تواجد 7 لاعبين من ريال مدريد في ترتيب أغلى 10 نجوم في "الليجا" خلال الوقت الحالي، بالإضافة إلى 3 لاعبين من صفوف الغريم التقليدي برشلونة.
ريال مدريد يسيطر على قائمة أغلى لاعبي "الليجا"
وجاءت القائمة كالتالي:
بيلينجهام – 180 مليون يورو
فينسيوس جونيور – 150 مليون يورو
فالفيردي – 100 مليون يورو
رودريجو – 100 مليون يورو
كامافينجا – 90 مليون يورو
جافي – 90 مليون يورو
بيدري – 90 مليون يورو
تشواميني – 90 مليون يورو
دي يونج – 80 مليون يورو
ميليتاو – 70 مليون يورو