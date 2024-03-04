نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من دي ليخت على تقارير انتقاله لبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ الألماني، عن مستقبله بعد التقارير التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

دي ليخت: أنا سعيد في بايرن ميونخ.. ولقاء لاتسيو مصيري

قال ماتياس دي ليخت، في حديثه عن مستقبله وإمكانية انتقاله لفريق آخر: "لا أفكر في ذلك الآن. أنا سعيد جدًا في بايرن ميونيخ".

وتابع مدافع بايرن ميونخ: “بالطبع لم يكن لدي موسم سهل حتى الآن، لقد أُصبت لفترة طويلة، ولكن في الوقت الحالي أشعر أنني بحالة ولياقة جيدة، وأريد أن ألعب”.

وأكمل: "في النهاية يتخذ المدرب القرارات، ولكن الآن أنا خالٍ من الإصابات مرة أخرى وأشعر أنني بحالة جيدة. أريد أن ألعب وأساعد الفريق بقدر ما أستطيع".

وأضاف دي ليخت، متحدثًا عن لقاء بايرن ميونخ ولاتسيو المرتقب: “غدًا مهم جدًا بالنسبة لنا، للنادي بأكمله، نحن في موقف صعب في الدوري الألماني”.

وواصل: “دوري أبطال أوروبا مهم جدًا أيضًا بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين، إذا وصلت إلى ربع النهائي، فهذا أمر جيد وسيمنحنا الطاقة طوال الموسم ولهذا السبب فهي مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا”.

ويستقبل بايرن ميونخ، نظيره لاتسيو الإيطالي يوم غدٍ الثلاثاء، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، علمًا بإن لقاء الذهاب قد انتهى بخسارة “البافاري” بهدف نظيف.