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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدير الفني الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب فريق العين الإماراتي، على قائمة اللاعبين الأجانب الذين سيشاركون في مواجهة النصر السعودي اليوم.

قائمة أجانب العين لمواجهة النصر في دوري ابطال آسيا

يأتي هذا اللقاء ضمن مرحلة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، وستقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد.

وتتكون قائمة اللاعبين الأجانب المختارين لمواجهة النصر من كل من: كوامي أوتون، إيريك مينديز، بارك يونج، ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي، وكاكو.

من المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة فنية قوية داخل الملعب، حيث يتبارى اللاعبون ويتقاتلون وفقا للرسم الخططي الذي وضعه المدرب البرتغالي لويس كاسترو والمدير الفني الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

ويعتبر العين أحد الفرق البارزة في الساحة الآسيوية، حيث نجح في تسجيل 19 هدفًا خلال 8 مباريات خلال النسخة الحالية بمعدل يبلغ 2.3 هدف لكل مباراة.