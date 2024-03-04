نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح ناري من بيكيه عن حكم مباراة ريال مدريد وفالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق، على أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي انتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني، السبت الماضي.

شهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا، جدلًا كبيرًا بسبب إطلاق الحكم جيل مانزانو صافرة نهاية المباراة بنتيجة (2-2)، أثناء هجمة للملكي انتهت بهدف، ما تسبب في اعتراضات كثيرة للاعبين ضده.

وقام مانزانو، بمنح بطاقة حمراء للإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، بعد اعتراضه على قرار إنهاء المباراة وقت تسجيل هدف الفوز للفريق الملكي.

بيكيه: أتفهم غضب ريال مدريد من مانزانو

قال بيكيه خلال تصريحاته عبر تطبيق “تويتش”: “أتفهم شكوى ريال مدريد ضد حكم مباراة فالنسيا، لكن كان يجب أن يطلق صافرة النهاية بوقت أبكر، كانت صافرته متأخرة”.

وتابع بيكيه قائلًا: “نحن جميعًا نعرف بالفعل المستوى الذي يتمتع به هذا الحكم، ما حدث ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك، أنا أتفهم موقف ريال مدريد ضده".

وختم بيكيه: “جيل مانزانو طردني مرة في ملعب أل سادار ولم أقل له شيئًا، لكن بصرف النظر عن ذلك، فهو حكم دولي ويجب أن يكون دائمًا بأعلى مستوى”.