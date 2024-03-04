شاهد Al Nassr دون تقطيع.. بث مباشر مباراة النصر ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بدون تقطيع.. بث مباشر مباراة النصر ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

شاهد دون تقطيع.. بث مباشر مباراة النصر ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا - تشهد ساحة هزاع بن زايد في دولة الإمارات، مساء اليوم الإثنين الموافق 4 مارس الجاري، صراع ناري ومواجهة شرسة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وفريق العين الإماراتي، الذان يلتقيان اليوم ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2023/2024.

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بث مباشر مباراة النصر والعين الإماراتي

وفي الساعات القليلة الماضية، شهدت محركات البحث العديد من التساؤلات من قبل عشاق كرة القدم وخاصة محبي فريق النصر السعودي، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين. وف هذا الإطار، قامت بوابة دوت الخليج الإلكترونية بتوفير رابط سريع ومباشر لمشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا اليوم دون تقطيع.

وكان العالمي قد تجاوز الفيحاء في دور الـ16 منتصرًا بنتيجة 3-0 مجموع المباراتين، بينما تأهل العين لهذا الدور على حساب ناساف بنتيجة 2-1.

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موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا اليوم

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة النصر والعين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك في المباراة المقرر إقامتها على ملعب العين هزاع بن زايد.

تشكيل العين المتوقع لمباراة النصر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حارس المرمى خالد عيسى الدفاع إريك، دامان كوماري، خالد الهاشم، عبد الكريم تراوري الوسط بارك يونج وو، محمد البلوشي، سلطان الشامسي الهجوم أليخاندرو روميرو، عمر أتزيلي، جوسنا إبيانفي

تشكيل النصر المتوقع لمباراة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حارس المرمى دافيد أوسبينا الدفاع علي لاجامي، عبد الإله العمري، إيميريك لابورت، عزيز بيهيتش محور الارتكاز عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش الوسط أوتافيو، تاليسكا، أيمن يحيى الهجوم كريستيانو رونالدو

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القنوات الناقلة لمباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا

تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال آسيا هذا العام، وبالتالي هي القناة الناقلة لمباراة العين ضد النصر، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports AFC لبث المباراة بتعليق حسن العيدروس.

كما يمكن مشاهدة مباراة النصر السعودي ضد العين الأمارتي داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD، وسيتم بث المواجهة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العتيبي وSSC SPORT 5 HD بتعليق رؤوف خليف.