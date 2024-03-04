نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حال انتقال مبابي للريال.. سان جيرمان سيحصل على 150 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية، اليوم الإثنين، عن أن إدارة باريس سان جيرمان سوف تحصل على ما يقرب من 150 مليون يورو، حال توقيع مهاجم الفريق كيليان مبابي مع ريال مدريد الإسباني.

قالت صحيفة ماركا الإسبانية: "المبلغ يتوافق مع مكافأة الولاء البالغة 80 مليون يورو المستحقة لمبابي من سان جيرمان، والتي وافق اللاعب على التنازل عنها، بالإضافة إلى نسبة مئوية من مكافأة التوقيع لريال مدريد".

وكانت الصحيفة كشفت التفاصيل الكاملة لعقد مبابي مع ريال مدريد، وسيصبح لاعبًا في "الملكي" بداية من 1 يوليو، ولمدة 5 أعوام.

وأكدت أن راتب مبابي مع ريال مدريد سيتراوح بين 15 و20 مليون يورو سنويًا، وأن مكافأة التوقيع غير معروفة، لكنها أقل مما كان سيحصل عليه إذا انتقل إلى ريال مدريد صيف 2022، أي أقل من 130 مليون يورو.