نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الزمالك تغادر إلى الرياض استعدادًا لمواجهة الأهلي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة فريق الزمالك الأول لكرة القدم، مطار القاهرة متوجهةً نحو الرياض، العاصمة السعودية، التي تستضيف نهائي كأس مصر أمام الأهلي، يوم الجمعة 8 مارس الجاري.

وكشف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، اليوم الإثنين، عن قائمة الأبيض التي ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم 8 مارس الجاري، باستاد "الأول بارك".

وجاءت قائمة الزمالك، لمباراة الأهلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا