الرياضة

بعثة الزمالك تغادر إلى الرياض استعدادًا لمواجهة الأهلي (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - غادرت بعثة فريق الزمالك الأول لكرة القدم، مطار القاهرة متوجهةً نحو الرياض، العاصمة السعودية، التي تستضيف نهائي كأس مصر أمام الأهلي، يوم الجمعة 8 مارس الجاري.

وكشف البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، اليوم الإثنين، عن قائمة الأبيض التي ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم، استعدادًا لخوض في نهائي كأس مصر، المقرر لها يوم 8 مارس الجاري، باستاد "الأول بارك".

وجاءت قائمة الزمالك، لمباراة الأهلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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