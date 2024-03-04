الرياضة

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات والزمالك في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تقام يوم الجمعة القادمة والزمالك تلك التي تجمع بينهما لحساب مباريات نهائي كأس مصر 2023 وهي التي تستضيفها أرضية ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 

وسبق وأن تواجه الفريقان واحد وعشرين مباراة سابقة وذلك لحساب لقاءات نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت نتائج لقاءات القطبين في نهائي الكأس وفق ما يلي:-

  • عدد المباريات: 21 
  • فوز الاهلي: 9 مباريات.
  • فوز الزمالك: 9 مباريات.
  • تعادلا: 3
  • سجل الأهلي: 35
  • سجل الزمالك: 35

ويسعى الاهلي إلى مواصلة نتائجه وعروضه الطيبة مع مديره الفني السويسري مارسيل كولر فيما يحتاج الزمالك إلى تحقيق البطولة الأولى رفقة مديره الفني الجديد البرتغالي جوزيه جوميز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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