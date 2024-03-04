نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التصنيف العالمي للتنس.. ديوكوفيتش في الصدارة وألكاراز ثانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم النرويجي كاسبر رود، للمركز التاسع رغم خسارته لقب بطولة أكابولكو، أمام الأسترالي أليكس دي مينور الذي تراجع خطوة للوراء ليكمل قائمة العشرة الأوائل.

وقفز الفرنسي أوغو هامبرت 4 خطوات للأمام ليحتل المركز الرابع عشر مستفيدًا من تتويجه ببطولة دبي المفتوحة.

كما قفز وصيفه الكازاخستاني ألكسندر بوبليك للمركز العشرين بتقدمه ثلاث خطوات.

في المقابل بقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدرًا للتصنيف العالمي خلفه كل من الإسباني كارلوس ألكاراز، الإيطالي يانيك سينر، والثنائي الروسي دانييل ميدفيديف وأندري روبليف، الألماني ألكسندر زفيريف، والدنماركي هولغر رون، والبولندي هوبرت هوركاتش.

وجاء تصنيف العشرة الأوائل على النحو التالي:

نوفاك ديوكوفيتش 9675 نقطة

كارلوس ألكاراز 8805 نقطة

يانيك سينر 8270 نقطة

دانيل ميدفيديف 7715 نقطة

أندري روبليف 5010 نقطة

ألكسندر زفيريف 4950 نقطة

هولجر رون 3720 نقطة

هوبرت هوركاتش 3405 نقطة

كاسبر رود 3405 نقطة

أليكس دي مينور 3210 نقطة