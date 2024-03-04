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أحمد جودة - القاهرة - وصل اللاعب الإسباني رودري، أمس الأحد، إلى مباراته رقم 59 على التوالي بلا هزيمة، حين ساهم في فوز فريقه مانشستر سيتي على اليونايتد.

رودري يدخل تاريخ البريميرليج برقم مذهل

وكسر رودري، حاجز 58 مباراة المسجل باسم ريكاردو كارفاليو مع تشيلسي، وأصبح اللاعب الأكثر خوضا للمباريات دون خسارة في الدوري الإنجليزي.

ولم يخسر رودري، أي مباراة مع المان سيتي منذ فبراير/شباط 2023 حين سقط السماوي بملعب توتنهام.

وكان رودري قد أتم قبل أسابيع معدودة، عاما كاملا من عدم الخسارة بعد الفوز الملحمي 3-1 على برينتفورد رغم التأخر في النتيجة بفضل ثلاثية فيل فودين.

أما كارفاليو فقد لعب 58 مباراة دون خسارة في البريميرليج مع البلوز في الفترة بين نوفمبر/تشرين ثان 2006 وفبراير/شباط 2008.

ولم يظهر رودري خلال الهزائم الثلاث التي مني بها مانشستر سيتي هذا الموسم، وكلها بسبب الإيقاف، أمام وولفرهامبتون وآرسنال وأستون فيلا، كما غاب الموسم الماضي عن مواجهة برينتفورد في الأسبوع الأخير.

