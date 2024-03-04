نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر تواجد السعيد وشيكابالا وفتوح.. واستبعاد موتيابا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة نادي الزمالك التي ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل، في الرياض في نهائي كأس مصر.

ويقام نهائي كأس مصر، يوم 8 مارس الجاري، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

وتضم القائمة كل من:حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.