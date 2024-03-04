الرياضة

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي بنهائي كأس مصر تواجد السعيد وشيكابالا وفتوح.. واستبعاد موتيابا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة نادي الزمالك التي ستتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم، استعدادًا لخوض يوم الجمعة المقبل، في الرياض في نهائي كأس مصر. 

ويقام نهائي كأس مصر، يوم 8 مارس الجاري، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

وتضم القائمة كل من:حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبدالله "نيمار" - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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