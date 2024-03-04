نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دينامو برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الكرة الأول بنادي برشلونة صدمة قوية خلال الساعات القليلة الماضية تتمثل في إمكانية غياب واحد من ابرز لاعبيه عن مواجهة ريال مدريد يوم الحادي والعشرين من شهر ابريل للعام الجاري 2023 في الليجا.

صدمة قوية في برشلونة قبل الكلاسيكو

وسبق وأن اصدر نادي برشلونة بيان رسمي وذلك للاعلان عن التشخيص النهائي لإصابة بيدري وفرينكي دي يونج.

وسبق وأن تعرض الثنائي لإصابة قوية خلال التعادل مع فريق نادي اتلتيك بيلباو يوم امس الاحد في الجولة السابعة والعشرين من الليجا.

وكشفت بعض الفحوصات الطبية عن معاناة دي يونج من التواء في الرباط الجانبي الخارجي للكاحل الايمن بينما يعاني بيدري من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.

مدة الغياب الخاصة بالثنائي سوف تتحدد بناء على ايقاع التعافي من الاصابة ولو ان فرينكي دي يونج سوف يغيب لمدة اربعة اسابيع بينما تمتد إصابة بيدري بين خمسة إلى ستة اسابيع ما يهدد خوض مواجهة الريال على البرنابيو.