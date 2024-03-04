هل يلحق بمباراة السيتي؟.. تحديد موعد عودة صلاح للمشاركة مع ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، عن الموعد المحتمل لعودة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، للمشاركة مع فريقه بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

صلاح يعود أمام سبارتا في الدوري الأوروبي

أفاد موقع “ليفربول إيكو” بإن صلاح لا يزال يواصل عملية التأهيل خلال الفترة الحالية، للتعافي بشكل كامل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويتأهب محمد صلاح، للعودة والمشاركة في مباريات ليفربول المقبلة، بعد غيابه منذ 17 فبراير الماضي، عندما عاودته الإصابة خلال مباراة برينتفورد التي انتهت بفوز الريدز 4-1.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى إن صلاح سيكون جاهزًا للمشاركة مع ليفربول، بدايةً من مواجهة سبارتا براج التشيكي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، المقرر لها الخميس المقبل.

ويتأكد بالتالي، غياب محمد صلاح عن ليفربول أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في مباراة الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل النجم المصري محمد صلاح، المركز الثالث في قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، خلف أولي واتكينز (16) وإيرلينج هالاند (18).