نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة مدوية في قائمة الخماسي الأجنبي للاتحاد لمواجهة الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد اتحاد جدة بفارغ الصبر لمواجهة غريمه الهلال، في مباراة مرتقبة تقام يوم غد الثلاثاء، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على أرض ملعب المملكة، معقل "الزعيم".

مفاجأة مدوية في قائمة الخماسي الأجنبي للاتحاد لمواجهة الهلال

ووفقًا لصحيفة "اليوم"، ستكون تشكيلة الخماسي الأجنبي لاتحاد جدة في هذه المواجهة الحاسمة، تضم اللاعبين التاليين: اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، واللاعب الفرنسي نجولو كانتي، واللاعب المصري أحمد حجازي، واللاعب البرازيلي فابينيو، بالإضافة إلى مواطنه رومارينيو.

وأشارت الصحيفة إلى غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن لقاء الغد أمام الهلال، نظرًا لعدم تعافيه من الإصابة.

يأتي هذا اللقاء بعد أن حقق الهلال الفوز على اتحاد جدة في المواجهة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، بنتيجة 3-1، ضمن الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي.