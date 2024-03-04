نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. بيتكوفيتش مدربا لمنتخب الجزائر حتى 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم: إن "المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش وقع عقدًا اليوم، الاثنين، مع الاتحاد لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى 2026.

وسيخلف مدرب سويسرا السابق المدرب الوطني جمال بلماضي، بعد خروج المنتخب من كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات عقب تعادلين مع أنغولا، وبوركينا فاسو، والخسارة أمام موريتانيا ليتذيل المجموعة الرابعة.

ونشر الاتحاد الجزائري عبر موقعه على الإنترنت، صور مراسم توقيع عقد بيتكوفيتش مع رئيس الاتحاد وليد صادي.

بيتكوفيتش مدربا لمنتخب الجزائر

ووصل بيتكوفيتش (60 عامًا)، إلى الجزائر أمس، الأحد، واستقبله صادي في مطار هواري بومدين.

وستكون مهمة بيتكوفيتش، الذي سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في وقت لاحق اليوم، قيادة الجزائر للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2026.

وسبق له أن تولى تدريب لاتسيو الإيطالي خلال موسم 2012-2013، وتوج معه بكأس إيطاليا على حساب غريمه التقليدي روما.

وأشرف بيتكوفيتش على تدريب منتخب سويسرا ما بين 2014 و2021، وقاده للتأهل لدور الثمانية في كأس أوروبا 2020، بعد إقصائه منتخب فرنسا بطل العالم 2018.

وبعد رحيله عن سويسرا تولى بيتكوفيتش تدريب بوردو الفرنسي قبل رحيله في فبراير 2022.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب مجموعته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد ست نقاط من انتصارين في مباراتين، في مجموعة تضم أيضًا منتخبات بوتسوانا وغينيا وأوغندا وموزامبيق والصومال.