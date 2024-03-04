نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يدفع بالأدلة لإنقاذ جود بيلينجهام من عقوبة الإيقاف المؤكد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت تحركات مكثفة من إدارة ريال مدريد للاستئناف ضد العقوبة القاسية التي تعرض لها الإنجليزي جود بيلينجهام نجم الفريق مساء أمس ضد فالنسيا.

وشهدت المباراة احتجاج شديد من بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد ضد حكم المباراة، عقب إطلاق الأخير صافرة النهاية.

وعبر بيلينجهام عن سخطه قائلًا: "إنه هدف سخيف، الكرة في الهواء، ماذا كان ذلك بحق الجحيم؟".

واعترف بيلينجهام علنًا بالفعل بأنه قال هذه الكلمات لحكم المباراة بسبب سخطه الشديد.

ووفقًا لصحيفة ماركا، فإن ريال مدريد سيُستأنف البطاقة الحمراء التي تحصل عليها جود بيلينجهام في المباراة الماضية ضد فالنسيا.

وتتوقع إدارة ريال مدريد، أنه سيتم إلغاء هذه البطاقة لأن اللاعب لم يُهين الحكم موضحًا بأن هذه الكلمات لا تستدعي تلقي البطاقة الحمراء أو الإيقاف.

وحال استمرار العقوبة، فإنه سيتأكد غياب اللاعب رسميًا عن مواجهة سيلتا فيجو المقبلة، على ملعب سانتياجو برنابيو، مساء الأحد المقبل 10 مارس.

ويستمر نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

وأثارت مباراة ريال مدريد وفالنسيا، التي أقيمت مساء أمس السبت، جدلًا كبيرًا بسبب انتهاء اللقاء مبكرًا دون احتساب هدفًا قاتلًا للميرنجي، بجانب طرد اللاعب جود بيلينجهام.

ووقع فريق ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبدأت الواقعة، بإطلاق الحكم "خيل مانزانو" صفارة انتهاء المباراة، أثناء تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق ريال مدريد، إذ كانت الكرة في الهواء في طريقها من عرضية إلى بيلينجهام الذي وضعها في المرمى، ولكن الحكم رفض احتساب الهدف؛ لأن المباراة انتهت.

وبناءً عليه، اعترض كافة لاعبي ريال مدريد على هذا التصرف، وعلى رأسهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الذي أبدى اعتراضه بشدة، ليصرخ في وجه الحكم، قائلًا له: "كان يجب أن يستمر اللعب، هناك هدف لعين لم يحتسب".

وبالتالي، حصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام على بطاقة حمراء من قِبل الحكم "خيل مانزانو"؛ بسبب اعتراضه وصراخه.