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أحمد جودة - القاهرة -

وقع نادي برشلونة في مأزق الإصابات ولم يعرف حتى الأن الخروج منها واستقبلت مستشفياته العديد من اللاعبين، ومن ضمنهم الثنائي المنضم حديثًا بيدري وفرينكي دي يونج، والتي تعرضا كل منهما للإصابة في مباراة أمس الأحد خلال مواجهة أتلتيك بيلباو والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن الجولة ال27 من الدوري الإسباني.

كابوس في رأس تشافي.. برشلونة يقع في مأزق فهل من بديل؟



وخلال أحداث مباراة أمس الأحد وتحديدًا في الدقيقة ال26، تعرض اللاعب دي يونج للإصابة، ولم يستكمل المباراة وتم تبديله بزميله الشاب فيرمين لوبيز.

وتواصلت الإصابات واستمرت حتى دخل المدرب تشافي في دوامة التبديلات واستقبال الإصابات وفي الدقيقة ال44 من تمر الشوط الأول تعرض اللاعب بيدري للإصابة وعاد الملعب وقرر المدرب استبداله بزميله لامين يامال.



وأصدر فريق برشلونة، بيان رسمي جاء كالتالي: "كشفت الفحوصات الطبية عن معاناة فرينكي دي يونج من التواء في الرباط الجانبي الخارجي لكاحل قدمه اليمنى، بينما يعاني بيدري من إصابة في العضلة المستقيمة في فخذه اليمنى".



وأستكمل البيان "النجمان غير متاحين للمباريات المقبلة، ومدة الغياب ستحدد وفق برنامج تعافيهما من الإصابة (ما يؤكد غيابهما عن مواجهة نابولي في دوري الأبطال الشهر الجاري)".



وأصبحت إصابة الثنائي دي يونج وبيدري بمثابة كابوس في رأس المدير الفنى لفريق برشلونة، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن مدة غياب دي يونج وهي فترة تتراوح بين 4 لـ 5 أسابيع، أي ما يزيد عن الشهر

كما كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، فترة غياب بيدري عن برشلونة وهي مدة تتراوح بين 5 لـ6 أسابيع.