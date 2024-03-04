نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المغرب أم إسبانيا.. تطور جديد يحسم موقف إبراهيم دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى ريال مدريد تمهيدًا لاستدعاء لاعبه إبراهيم دياز لإرتداء قميص “أسود الأطلس” في الفترة القادمة.

إبراهيم دياز يختار ما بين إسبانيا والمغرب

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا لم يتواصل مع إبراهيم دياز إطلاقًا لمعرفة رغبته، على عكس المدرب المغربي وليد الركراكي الذي يقدم الاهتمام والرعاية الكاملة للاعب.

وذكرت إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يبذل أي جهد من أجل ضم إبراهيم دياز إلى قائمة المنتخب، وبالتالي من الممكن أن يتراجع اللاعب ويفضل اختيار المغرب.

ولفتت إلى إن وليد الركراكي مدرب المغرب، كان ذكيًا في التعامل مع هذا الملف وقضى نصف عام تقريبًا يقول إنه إبراهيم دياز سيكون قائدًا للمنتخب، كما استدعاه للمباراتين الوديتين مع أنجولا وموريتانيا.

وأشارت إلى إن إبراهيم دياز سيتخذ قراره النهائي قريبًا، لكنه ليس سعيدًا بموقف الاتحاد الإسباني ولويس دي لا فوينتي.

وختمت مؤكدةً إن دي لا فوينتي إذا استدعى إبراهيم، فإن إبراهيم سيقرر الاختيار بين إسبانيا أو المغرب.