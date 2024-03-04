نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير المصري في السعودية يستقبل بعثة الزمالك قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ترحيب كبير منذ الوصول إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من مسؤولي السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية، ومسؤول الهيئة العامة للترفيه، استعدادًا لنهائي بطولة كأس مصر أمام الأهلي.

وكان في استقبال بعثة الزمالك في مطار الملك خالد، السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، وطارق المليجي القنصل العام، والمهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذي للهيئه العامة للترفيه.

وتم استقبال بعثة الزمالك بالورود، وقام مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب بتقديم الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافه.

ويرافق بعثة الزمالك كل من، حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس بعثة الفريق وحسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.