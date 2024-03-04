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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أسيا بث مباشر مجانا .. مباراة النصر و العين في دوري أبطال أسيا 2024

مواجه أسيوية عربية بين النصر السعودي والعين الإماراتي Al-Ain vs Al-Nassr.. شاهد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أسيا بث مباشر مجانا.. مباراة النصر والعين في دوري أبطال أسيا 2024..قمة حاسمة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يواجه النصر السعودي نظيره العين الإماراتي على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات.

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و ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والعين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

شاهد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أسيا بث مباشر مجانا.. مباراة النصر والعين في دوري أبطال أسيا 2024

قمة نارية في دوري أبطال آسيا: النصر السعودي يواجه العين الإماراتي

ويدخل النصر المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على الفيحاء في دور الـ16 بنتيجة 3-0 مجموع المباراتين، بينما تأهل العين لهذا الدور على حساب ناساف بنتيجة 2-1.

وتتزايد معدلات البحث عن موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة مباشر اليوم، حيث يترقب عشاق كرة القدم العربية هذه المواجهة المرتقبة.

ويسعى كل من الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتعد هذه المباراة هي الأولى من نوعها بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بالأدوار الإقصائية، علمًا بأن الفريقين التقيا في دور المجموعات من نسخة 2020، وفاز النادي السعودي بأرضه، ونظيره الإماراتي على أرضه أيضًا.

وتعتبر مباراة اليوم بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين، حيث يمتلك كل منهما مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق.

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موعد مباراة النصر والعين



تُقام مباراة النصر والعين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 4 مارس 2024، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات.

و ستُقام المباراة على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

شاهد مباراة ربع نهائي دوري أبطال أسيا بث مباشر مجانا.. مباراة النصر والعين في دوري أبطال أسيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا

تُعد مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال آسيا هذا العام، وبالتالي هي القناة الناقلة لمباراة العين ضد النصر.

ترددات القنوات الناقلة

القناة التردد القمر beIN Sports AFC 11747 عربسات SSC SPORT 1 HD 11919 عربسات SSC SPORT 5 HD 12073 عربسات

المعلقون على المباراة

حسن العيدروس على قناة beIN Sports AFC.

على قناة beIN Sports AFC. فهد العتيبي على قناة SSC SPORT 1 HD.

على قناة SSC SPORT 1 HD. رؤوف خليف على قناة SSC SPORT 5 HD.

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تشكيل النصر المتوقع لمباراة العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

حارس المرمى: دافيد أوسبينا

الدفاع: علي لاجامي، عبد الإله العمري، إيميريك لابورت، عزيز بيهيتش

محور الارتكاز: عبد الله الخيبري ومارسيلو بروزوفيتش

الوسط: أوتافيو، تاليسكا، أيمن يحيى

الهجوم: كريستيانو رونالدو