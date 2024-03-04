نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مباراة النصر والعين يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جولة آسيوية بين Al-Nassr Saudi vs Al Ain اليوم، مشاهدة مباراة النصر والعين يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا، يخوض نادي العين الإماراتي مواجهة حاسمة اليوم على أرضه وبين جماهيره عندما يستقبل نادي النصر السعودي ضمن ذهاب دور ربع نهائي في دوري أبطال آسيا 2023-2024، حيث سيكون ملعب هزاع بن زايد في العين مسرحا لهذه المواجهة المصيرية المرتقبة.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، لكهما تواجها ضد بعضهما البعض مرتين في دور المجموعات من نسخة 2020، فاز النصر في مباراة الذهاب 2-1، بينما فاز العين في مباراة الإياب 1-0.

وستكون مباراة اليوم اختبارًا صعبًا لكلا الفريقين، وسيتطلع كل منهما إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأقل الخسائر لضمان التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويمر الفريقان من ظروف مشابهة على المستوى المحلي، وهو ما يجعل دوافعها بالصراع للوصول إلى نصف نهائي البطولة القارية ضمن أول الاهتمامات، خصوصا بعد تقلص حظوظهما بنسبة كبيرة في حصد لقب الدوري المحلي، حيث يبتعد النصر السعودي بفارق 9 نقاط عن غريمه الهلال متصدر الدوري السعودي للمحترفين، أما العين فيحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 31 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصل صاحب الصدارة.

متي موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا اليوم؟

ويعول فريق النصر السعودي كثيرا على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن مباراة فريقه أمام الحزم في الدوري السعودي، والتي شهدت تعثر الفريق بالتعادل 4-4، ليتسع الفارق مع الهلال المتصدر إلى 9 نقاط.

مشاهدة مباراة النصر والعين يلا شوت بث مباشر

وتنطلق صفارة مباراة النصر والعين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 8:00 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك في المباراة المقرر اقامتها على ملعب العين هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

تقام مباراة النصر والعين اليوم الإثنين 4 مارس 2024 على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، وتنطلق المباراة الساعة 20:00 الثامنة بتوقيت الإمارات، 19:00بتوقيت السعودية، الساعة 18:00 بتوقيت مصر.

أما القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، فيمكن مشاهدة مباراة النصر والعين عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل وبث بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفي هذا الصدد يتم نقل مباراة العين والنصر في دوري أبطال آسيا اليوم على قناة beIN Sports AFC، وأيضا عبر قنوات SSC السعودية، كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قنوات أبو ظبي داخل الإمارات.

قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 (Abu Dhabi Sports Asia 1).

قناة السعودية الرياضية إكسترا HD 1 (SSC EXTRA HD 1).

قناة بي إن سبورت للدوريات الآسيوية AFC 1 HD (beIN AFC 1 HD).

كيفية مشاهدة مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

يمكن مشاهدة مباراة النصر السعودي مع العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في بث مباشر عبر شاشة قناة بي إن سبورتس آسيا، وقناة الكاس، وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة ssc السعودية.

معلقي مباراة النصر اليوم ضد العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

وبخصوص مباراة النصر اليوم ضد العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فقد أسندت قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل وبث بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة التعليق على مباراة النصر ضد العين اليوم في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للمعلق اليمني حسن العيدورس، فيما أسندت شبكة SSC السعودية مهمة التعليق على المباراة للمعلق التونسي الشهير رؤوف خليف، والمعلق السعودي فهد العتيبي، فيما سيتولى المعلق خالد الحدي التعليق على أجواء المباراة عبر قنوات الكأس، فيما سيعلق عامر عبدالله على المباراة عبر شاشة قناة أبو ظبي الرياضية.

تشكيلة فريق العين اليوم المتوقعة

التشكيلة المنتظرة لفريق العين في مباراته ضد النصر ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا تتضمن اللاعبين التاليين:

في حراسة المرمى يقف خالد عيسى.

خط الدفاع يتكون من إيريك، دامان كوماري، خالد الهاشمي، وعبد الكريم تراورا.

في خط الوسط يلعب بارك يونج وو، محمد البلوشي، وسلطان الشامسي.

ويتألف خط الهجوم من أليخاندرو روميرو، عمر عزيز، وجوسنا أفيانفي.

تشكيل فريق النصر المتوقع اليوم

التشكيل المتوقع لفريق النصر في مواجهته مع العين اليوم تضمن الأسماء التالية:

ديفيد أوسبينا يتولى مسؤولية حراسة المرمى.

الخط الدفاعي يضم علي لاجامي، عبد الإله عمري، إيماري لابورت، وعزيز بهيش.

في مركز محور الارتكاز يلعب عبد الله الخيبري بجانب مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط يتكون من أوتابيو، تاليسكا، وأيمن يحيى.

وفي الهجوم، يبرز كريستيانو رونالدو.

ماني خارج قائمة النصر السعودي لمواجهة العين في دوري أبطال آسيا

واستبعد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، السنغالي ساديو ماني من قائمة الأجانب المشاركة في مباراة العين الإماراتي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك وفقًا لصحيفة الرياضية السعودية.

واختار لويس كاسترو السداسي الأجنبي في قائمة النصر السعودي لمواجهة العين الإماراتي وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو مونتيرو، الكولومبي ديفيد أوسبينا، البرازيلي أندرسون تاليسكا، الإسباني إيميريك لابورت، والأسترالي عزيز بيهيتش.

فيما استبعد البرتغالي: الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، السنغالي ساديو ماني، البرازيلي أليكس تيليس.

أرقام عن مواجهة العين والنصر

ويحلم العين في مشاركته الـ19 بالبطولة القارية، بتكرار الوصول إلى منصة تتويج دوري أبطال آسيا، بعدما سبق وأن نال اللقب مرة واحدة عام 2003.

وفي المقابل، يطمح النصر في مشاركته التاسعة، إلى تحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

ويدخل الفريقان المواجهة الرابعة بينهما، بكفة تاريخية وواقعية متعادلة، إذ سبق وانتهت مواجهة الفريقين الأولى في 25 يوليو 2014، بالتعادل (1-1)، على ستاد خليفة بن زايد بمدينة العين، في بطولة نادي العين الدولية.

ثم خسر العين (1-2)، عندما استضاف النصر يوم 18 فبراير 2020، في الدور الأول للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، ولكنه فاز في الدور الثاني (1-0)، على ستاد المدينة التعليمية في قطر يوم 24 سبتمبر من العام نفسه.