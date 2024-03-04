نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد المغربي يُرسل خطابًا رسميًا لريال مدريد بخصوص دياز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى ريال مدريد خطابًا رسميًا من الاتحاد المغربي لكرة القدم مفاده استدعاء لاعب النادي الملكي إبراهيم دياز ضمن القائمة الأولية للمنتخب المغربي للدخول في معسكر إعدادي الشهر الحالي.

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الاتحاد المغربي لكرة القدم بعث مراسلة رسمية لإدارة النادي الملكي تقضي باستدعاء إبراهيم دياز ضمن اللائحة الأولية لمعسكر أسود الأطلس.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد أكدت ظهور اسم لاعب ريال مدريد دياز في القائمة الأولية لمنتخبي إسبانيا والمغرب قبل أسبوعين على عودة المباريات الدولية.

ولم يعلن دياز حتى اللحظة عن القرار النهائي حول ما إذا سيواصل حمل قميص منتخب إسبانيا أو سيُغير جنسيته الرياضية بتمثيل منتخب المغرب.

دياز يحصل على وثائق تمثيل منتخب المغرب

في الوقت الحالي، قام إبراهيم دياز بالحصول على جميع الوثائق التي تمكنه من اللعب لأسود الأطلس، حسب ما أشارت له صحيفة "ماركا".

أوضحت الصحيفة ذاتها، بأنه مع اقتراب المباريات الدولية بشهر مارس، وُجد اسم إبراهيم دياز في القوائم الأولية لمنتخبي إسبانيا والمغرب، وهذا مُجرد إجراء طبيعي لإبلاغ الأندية بإمكانية استدعاء لاعبيها".

وظهر لاعب ريال مدريد دياز لأول مرة مع منتخب إسبانيا في مباراة ودية ضد ليتوانيا قبل بطولة يورو 2020، حيث كان لا بد من إجراء استدعاء طارئ بسبب إصابة سيرجيو بوسكيتس ودييغو يورينتي بفيروس كورونا.