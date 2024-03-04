نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت| رضا سيكا: الأهلي تعاقد مع العسقلاني وشلبي يكشف مفاجأة كولر أمام الزمالك ورئيس فيوتشر يهاجم ناصر ماهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الاثنين الموافق 4-03-2024.

شوبير يكشف مفاجأة مدوية من الأهلي للزمالك في نهائي الكأس

تنتظر جماهير كرة القدم المصرية، انطلاق القمة المنتظرة القادمة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر هذا العام والتي تقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتنطلق أحداث المباراة المرتقبة مساء يوم الجمعة القادم الموافق 8 مارس الجاري.

وأكد «شوبير» في برنامجه «مع شوبير»، عبر إذاعة «أون سبورت»:" لا يوجد أي صدام أو خلاف مع كهربا، وأتوقع سفره مع البعثة إلى السعودية لمواجهة الزمالك، وسيكون له دور مؤثر في القمة".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، إلى موقف المصابين في الأهلي قبل لقاء القمة، موضحا: " ياسر إبراهيم يعاني من إصابة عضلية، وهناك بدائل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة، ومحمود متولي شارك في التدريبات الجماعية".

على جانب آخر، اقترب الفرنسي أنتوني موديست نجم خط هجوم الأهلي من البدء أساسيا في تشكيل الفارس الأحمر المنتظر أمام الزمالك في قمة الكأس.

"كذاب وسنقاضيه".. رئيس فيوتشر يهين ناصر ماهر ويكشف حقيقة رحيل عاطف

شن وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر هجوما ضاريا على ناصر ماهر، نجم نادي فيوتشر السابق والزمالك الحالي، بسبب تصريحات اللاعب الأخيرة.

وأكد وليد دعبس عبر قناة LTC: " في خلال أيام ستبدأ أزمة جديدة مع الزمالك بسبب ناصر ماهر، الذي قمت بإكرام الفارس الأبيض خلال صفقته، وفوجئت منذ أيام أن اللاعب يقول بأن لديه مستحقات متأخرة".

وتابع:" سنقوم بتحرير قضية ضد اللاعب لأنه كاذب ومدين لنا بمبلغ مادي قيمته 350 الف جنيه، واللاعب يحاول أن يظهر لجمهور فريقه بأنه ضحى وترك المال ولكن كل هذا كذب".

وواصل:" سنقاضيه ونطالبه بالتعويض بسبب تشويه صورة نادي فيوتشر، وهو قال إنه زملكاوي منذ الصغر فكيف كانت معظم حياته داخل الأهلي وهو لاعب غير منضبط ورفض مرافقتنا في رحلة ليبيا".

وأشار:" اللاعب لا ينتمي إلى أي أحد، وتواصلت مع سليمان عقب ما حدث وأكد لي أنه سوف يكون به اعتذار ولم يحدث، وناصر غلط في الجميع فيوتشر والأهلي".

وأختتم:" أحمد عاطف لن يتم بيعه لأي فريق مصري مهما كان المبلغ المعروض".

رضا سيكا: الأهلي تعاقد مع إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي

كشف رضا سيكا، نجم الإسماعيلي والزمالك السابق حقيقة انتثال إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي الحالي والإسماعيلي السابق إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو القادم.

وقال رضا سيكا في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع على قناة المحور":"إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي الحالي والإسماعيلي السابق سينضم إلى الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة".

كان وقد أعلن النادي الإسماعيلى انتقال إياد العسقلاني إلى روستوف الروسي رسميًا بعد اجتيازه الكشف الطبي، ليتم تفعيل بنود العقد المتفق عليه مع مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبو الحسن.

وتابع: "مدير التعاقدات بالنادي الأهلي رفقة محمود كهربا لاعب الفريق اجتمعا بـ إياد العسقلاني في الإمارات منذ 15 يومًا والأمور تمت بشكل نهائي".

وأكمل: "حزنت على رحيل إياد إلى الأهلي بتلك الطريقة، وكنت أتمنى أن يدخل الأهلي من الباب الكبير والتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي من النادي الإسماعيلي".

وأتم: "إياد سينجح بشكل كبير في الأهلي وهو لاعب مختلف وسيقدم أداء متميز مع الفريق".

موديست أساسيا.. شلبي يكشف مفاجأة كولر أمام الزمالك وموقف كهربا من القمة

اقترب الفلسطيني وسام أبو علي، من الظهور على دكة البدلاء في مواجهة الأهلي القادمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر مساء الجمعة القادم الموافق 8 مارس الجاري في المملكة العربية السعودية بسبب الإصابة الأخيرة بشد في العضلة الخلفية.

وفجر مدحت شلبي مفاجأة من العيار الثقيل، عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" الأهلي استقر على 90% من تشكيله في المباراة القادمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر".

وتابع:" موديست سيكون هو مهاجم الأهلي الأساسي أمام الزمالك ولن يحدث أكثر من تغيرين في تشكيل الفريق، حيث سيبدأ مصطفي شوبير ومحمد هاني ورامي ربيعة وعبد المنعم وعلي معلول، وسط الملعب حسم مركزين إمام عاشور ومروان عطية ومازالت المفاضلة كوكا أو عمرو السولية في المركز الثالث".

وواصل:" في الأمام يوجد استقرار كبير على مشاركة موديست أساسيا بعد إصابة وسام ابو علي، وبجانبه بيرسي تاو ومفاضلة بين الشحات ورضا سليم".

وأختتم:" كريم نيدفيد يقترب من الغياب عن هذه المباراة بسبب الأم الركبة، على أثر بعض الأخطاء في جراحته القديمة، وأبو علي إصابته ليست كبيرة ويبتعد عن المشاركة أساسيا للحفاظ عليه من تفاقم الإصابة لتفتح الباب أمام احتمالية عودة كهربا".

نجم الزمالك يتحدى الأهلي: فرصنا كبيرة للفوز بالكأس

أكد أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، أن الوقت مازال مبكر للحكم على تجربة البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأوضح أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: نادي الزمالك أبرم تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.. عبدالله السعيد لاعب كبير وصفقة جماهيرية ولديه دوافع لتقديم الكثير للنادي.

وأشار إلى أن الزمالك يضم عناصر تجعل فرصه أكبر في الفوز بكأس مصر وأنه متفائل للغاية للفريق، وهناك تفاصيل تصنع الفارق والاهلي فريق خطير ولديه اسماء كبيرة لا يستهان بها.

يذكر أن مباراة نهائي كأس مصر تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، حيث يريد كفا الفريقان تحقيق اللقب من أجل استكمال الموسم بشكل أفضل.

