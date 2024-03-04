نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. موقف إبراهيم دياز من تمثيل اسبانيا أو المغرب وأزمة قوية لبرشلونة وموعد عودة صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأثنين 4-3-2024 في السطور التالية:

هل يلحق بمباراة السيتي؟.. تحديد موعد عودة صلاح للمشاركة مع ليفربول

كشف تقرير صحفي، عن الموعد المحتمل لعودة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، للمشاركة مع فريقه بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي.

أفاد موقع “ليفربول إيكو” بإن صلاح لا يزال يواصل عملية التأهيل خلال الفترة الحالية، للتعافي بشكل كامل من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويتأهب محمد صلاح، للعودة والمشاركة في مباريات ليفربول المقبلة، بعد غيابه منذ 17 فبراير الماضي، عندما عاودته الإصابة خلال مباراة برينتفورد التي انتهت بفوز الريدز 4-1.

كابوس في رأس تشافي.. برشلونة يقع في مأزق فهل من بديل؟

وقع نادي برشلونة في مأزق الإصابات ولم يعرف حتى الأن الخروج منها واستقبلت مستشفياته العديد من اللاعبين، ومن ضمنهم الثنائي المنضم حديثًا بيدري وفرينكي دي يونج، والتي تعرضا كل منهما للإصابة في مباراة أمس الأحد خلال مواجهة أتلتيك بيلباو والتي انتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن الجولة ال27 من الدوري الإسباني.



وخلال أحداث مباراة أمس الأحد وتحديدًا في الدقيقة ال26، تعرض اللاعب دي يونج للإصابة، ولم يستكمل المباراة وتم تبديله بزميله الشاب فيرمين لوبيز.

المغرب أم إسبانيا.. تطور جديد يحسم موقف إبراهيم دياز

أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم، خطابًا رسميًا إلى ريال مدريد تمهيدًا لاستدعاء لاعبه إبراهيم دياز لإرتداء قميص “أسود الأطلس” في الفترة القادمة.

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا لم يتواصل مع إبراهيم دياز إطلاقًا لمعرفة رغبته، على عكس المدرب المغربي وليد الركراكي الذي يقدم الاهتمام والرعاية الكاملة للاعب.

وذكرت إن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يبذل أي جهد من أجل ضم إبراهيم دياز إلى قائمة المنتخب، وبالتالي من الممكن أن يتراجع اللاعب ويفضل اختيار المغرب.