نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع ثنائي بين يونايتد وباريس لضم جوهرة الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، عن وجود عروض جديدة للظفر بخدمات فيكتور أوسيمين قائد هجوم فريق نابولي الإيطالي.

وينتهي عقد فيكتور أوسيمين مع فريق نابولي في نهاية موسم 2026، أي يتبقى له في عقده موسمان، بالإضافة إلى ما يتبقى من الموسم الحالي.

مفاوضات يونايتد وباريس

ووفقا لما ذكرته شبكة إندبندنت البريطانية، فإن الثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أقوى المرشحين للدخول في مفاوضات قوية مع فيكتور أوسيمين لضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويريد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تدعيم صفوفه في الموسم المقبل، خاصة في ظل اقتراب رحيل كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

بينما فريق مانشستر يونايتد يعاني من أزمة هجومية كبيرة خلال الموسم الحالي، خاصة في ظل كثرة إصابات هويلاند مهاجم الفريق.

يذكر أن نادي نابولي سيكون منفتح لبيع فيكتور أوسيمين في نهاية الموسم، بحال تلقي عرض مادي قوي.