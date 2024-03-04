خيسوس: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال، على مواجهة نظيره الاتحاد غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

خيسوس: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الاتحاد

خيسوس قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:"تنتظرنا مواجهة صعبة ومختلفة عن اللقاء الماضي، والمباراة لن تكون حاسمة لأن هناك إياب، لكن مجموعتنا لاعبينا وصلت لمرحلة ثقة كبيرة".

وأضاف:"نتمنى أن نظهر بنفس المظهر الذي خرجنا به في مواجهتنا الدوري مع الاتحاد، ونكن لهم كامل الاحترام، لأنهم منافس قوي".

وتابع:"بعد مران اليوم سنقف على جاهزية الخماسي الأجنبي، بعدها سنقرر من سيشارك".

وواصل:"قبل كل مباراة نعتمد على الاستراتيجية التي تتناسب مع كل منافس، ومنها أيضًا إختيار العناصر المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية".

وأشار:"العويس يملك خبرة كبيرة، ومن ناحية طبية هو جاهز تمامًا، سيكون من ضمن اللاعبين المعسكرين للمباراة، ولدي الثقة لو شارك كأساسي سيظهر بالشكل المطلوب".

وأكمل:"نحترم نادي ‎الاتحاد ولكننا نريد الفوز، مباراة الغد لم تحسم التأهل، الحسم سيكون في جدة".