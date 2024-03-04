الرياضة

خيسوس: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الاتحاد في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال، على مواجهة نظيره الاتحاد غدًا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

خيسوس: تنتظرنا مواجهة صعبة أمام الاتحاد 

خيسوس قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:"تنتظرنا مواجهة صعبة ومختلفة عن اللقاء الماضي، والمباراة لن تكون حاسمة لأن هناك إياب، لكن مجموعتنا لاعبينا وصلت لمرحلة ثقة كبيرة".

وأضاف:"نتمنى أن نظهر بنفس المظهر الذي خرجنا به في مواجهتنا الدوري مع الاتحاد، ونكن لهم كامل الاحترام، لأنهم منافس قوي".

وتابع:"بعد مران اليوم سنقف على جاهزية الخماسي الأجنبي، بعدها سنقرر من سيشارك".

وواصل:"قبل كل مباراة نعتمد على الاستراتيجية التي تتناسب مع كل منافس، ومنها أيضًا إختيار العناصر المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية".

وأشار:"العويس يملك خبرة كبيرة، ومن ناحية طبية هو جاهز تمامًا، سيكون من ضمن اللاعبين المعسكرين للمباراة، ولدي الثقة لو شارك كأساسي سيظهر بالشكل المطلوب".

وأكمل:"نحترم نادي ‎الاتحاد ولكننا نريد الفوز، مباراة الغد لم تحسم التأهل، الحسم سيكون في جدة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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