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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن إعلان لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي عن تأجيل قرعة دور نصف نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين إلى موعد جديد انتظارًا لاكتمال مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

تأجيل قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين

ووفقا لتقارير صحفية فإن لجنة المسابقات قررت تأجيل إجراء قرعة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي لتقام يوم الأربعاء الموافق 13 مارس الحالي في الرياض بدلًا من موعدها السابق في السادس من الشهر الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن قرار تأجيل قرعة دور النصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين جاء لانتظار اكتمال مباريات الدور ربع النهائي من دروي أبطال آسيا واتضاح المواعيد بعد التعديلات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مباريات الأدوار النهائية.

وقالت التقارير الصحفية أن الدور نصف نهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين يشهد تواجد أندية الهلال والنصر والاتحاد والخليج.

يذكر إن كلا من الهلال والنصر والاتحاد يتواجدون في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الاتحاد في كلاسيكو سعودي صعب بينما سيواجه النصر نظيره العين في الدور ربع النهائي في البطولة الآسيوية.