نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يتحدى لاتسيو ويكشف موقف إصابات بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، عن مواجهة لاتسيو، التي ستجمع بين الفريقين غدا الثلاثاء، ضمن منافسات إياب دور الثمن نهائي في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز لاتسيو على حساب بايرن ميونخ، بنتيجة هدف دون رد، على ملعب الأوليمبكو.

تصريحات توماسل توخيل

وقال توخيل في تصريحات صحفية: الصبر مطلوب، لا نريد إحباط، لا نريد فقدان الخطة، لا نريد التشتيت ذهنيًا، ولا نريد التهور بالكامل، وضد فرايبورج انحرفنا قليلًا وتلقينا العديد من المرتدات، وفي الأساس ليس لدينا وقت لنضيعه، ولدينا 90 دقيقة لا يمكننا الانتظار حتى نهاجم، ونلعب الكرة في المقدمة، والوقت في صالح لاتسيو، نحن بحاجة إلى مزيج من الهدوء والتركيز، ويجب أن يكون واضحًا منذ البداية أننا نلعب من أجل الأهداف.

وتابع: الوضع واضح للغاية، نحتاج أداء عالي، علينا أن نفوز، وعلينا أن نفعل ذلك ضد فريق ساري المنظم جيدًا، ونأمل في جماهير وأجواء تدفعنا لتحقيق هدفنا المتمثل في الفوز بهدفين.

وعن هاري كين والحافز الخاص به، أشار توماس توخيل: ليست هناك حاجة لتحفيزه بشكل إضافي، ليس هناك شك في كيفية تصرفه، لديه تأثير كبير على كل فريق، وعلى كل لاعب، إنه ليس مكبر صوت، ولكن طريقة لعبه تدعم الفريق، هو في غاية التركيز، تأثيره كبير علينا كفريق، أنه لمن دواعي سروري وجوده في الفريق. سيقدم أداءً جيدًا غدًا، يمكننا الاعتماد عليه بنسبة 100%.

وبشأن موقف ليروى ساني: هو يلعب بوجود ألم منذ فترة طويلة، وربما يمكنه التدرب بشكل كامل اليوم، تدرب بشكل كامل أمس، لديه مستوى من الألم يمكنه تحمله، اعتبارًا من الآن سيكون في الفريق ويمكنه اللعب.