نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهلال لمواجهة نظيره وغريمه التقليدي فريق الاتحاد يوم الثلاثاء الموافق 5/3/2024 في لقاء حاسم بينهم بستاد المملكة أرينا ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال أمام الاتحاد

ويستعد العميد لمواجهة قوية مع نظيره الزعيم العالمي يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 مارس الحالي بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال بتعليق علي سعيد الكعبي وعصام الشوالي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

تردد قناة ssc sports

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.