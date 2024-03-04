نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الجليل يوجه نصيحة لـ ناصر ماهر قبل قمة الأهلي والزمالك: بلاش عصبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس مصر فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى السعودية، ستكون صعبة على الفريقين وفوق التوقعات.

تصريحات محمد عبد الجليل

وقال محمد عبد الجليل فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك صعبة على الفريقين، ولكن أتمني أن كل اللاعبين تعلم جيدًا إنه ا تلعب خارج مصر وتمثل كل المصريين فى السعودية.

وأضاف:" ناصر ماهر تحديدًا لاعب الزمالك لا بد أن لا يكون عصبي أمام النادي الأهلي، بعد تصريحاته الأخيرة، بجانب أيضًا أنها أول مباراة سيخوضها أمام النادي الأهلي.

ويذكر أن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك ستقام يوم الجمعة المقبل فى تمام الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة.