حارس ليفربول: يجب علينا القتال حتى نهاية المباراة مثل مباراة نوتنجهام فورست

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق حارس مرمى ليفربول، كويمين كيليهر، تصريحات قوية على الانتصار الصعب الذي حققه الفريق يوم السبت في مباراتهم ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد كانت المباراة جزءًا من الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، حيث نجح ليفربول في الفوز بتسجيل هدف في الدقيقة 98 دون رد.

تصريحات كويمين كيليهر

كويمين كيليهر أعرب عن رضاه عندما قال: "كانت هذه معركة رائعة، ولقد أبدى اللاعبون إصرارًا قويًا حتى النهاية، وأعتقد أننا جنينا ثمار جهودنا". وأضاف: "إننا نستحق الفوز، بالطبع، كانت اللعبة متكافئة، لذا أنا سعيد جدًا بالنتيجة، ومن الواضح أن لدينا عقلية فريق قوية، بما في ذلك اللاعبين الشباب، ونحن مصممون دائمًا على المنافسة وعدم الاستسلام، ولقد أظهرنا ذلك مرة أخرى، وهذا أمر ممتع".

وأكد: "أنا دائمًا أؤمن بجودة هجومنا، لذا كان لدي ثقة بأننا سنسجل هدفًا، كما كان لدي الاعتقاد بأننا سنحقق شيئًا ما". وأضاف: "الحفاظ على الشباك نظيفة؟ هذا دائمًا يشكل تحديًا لنفسي وخط الدفاع، وعندما نحافظ على هذا، فإن لدينا فرصة كبيرة للفوز بالجودة التي يمتلكها هجومنا".

وختم كيليهر حديثه بالقول: "من الضروري البقاء مركزين طوال المباراة ومحاولة الحفاظ على شباكنا نظيفة. يعد ملعب الخصم مكانًا صعبًا للغاية للعب فيه، ولكن عندما يكون الخصم متحديًا، فإن الأمور تصبح أكثر صعوبة، ورغم ذلك، فقد أتينا وفزنا، وهذا كل ما يمكننا فعله".

وأختتم: "هذا هو طابع الدوري الإنجليزي، حيث تكون كل مباراة تحديًا، خاصة عندما نلعب خارج ملعبنا، الأمر ليس سهلًا على الإطلاق، ولكن حتى الآن، قد أظهرنا روح المنافسة، ونأمل في الاستمرار في ذلك".