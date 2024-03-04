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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن مواجهة الغد أمام الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تصريحات قوية من مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد قبل مواجهة الهلال

غاياردو قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"تنتظرنا مواجهة قوية أمام الهلال، ذات تنافسية عالية، وسنحاول الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبناها في مباراة الدوري الماضية".

وأضاف:"أنا ذكرت في المؤتمر الصحافي بعد مواجهة الهلال الماضية، أنه أفضل فريق في الدوري، ولم أذكر آسيا، لكن الأرقام والإحصاءات تثبت أنه فريق قوي، وهذا لا يعني أننا غير جاهزون ومتحمسون للمباراة، ولدي لاعبون متعطشون لتحقيق الفوز".

وتابع:"الأمور التكتيكية لها علاقة بنوعية اللاعبين المشاركين في اللقاء، وتحليلي لمكامن القوة والضعف لكل منافس، لكنني أركز على الإستفادة من نقاط القوة في فريقي".

وأشار:"لم يكن الفريق مكتملًا في الفترة الماضية، وأنا كمدرب أهتم بالاعتماد على اللاعب الجاهز تمامًا في الجانب البدني".

وأوضح:"استجابة اللاعبين لي في الفترة الماضية كانت قوية جدًا".

وأكمل:"غوتا سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأسبوع المقبل.

وأتم تصريحاته:"أسوأ شيء حاصل معي في الاتحاد منذ وصولي هو إصابات اللاعبين والتي لا تزال مستمرة".

