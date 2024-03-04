نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مباراة طرابزون سبور وألانيا الرسمي في الدوري التركي.. تعرف على موقف تريزيجيه وكوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبورت لمواجهة ألانيا سبور في إطار منافسات بطولة الدوري التركي لكرة القدم لموسم 2023-2024، في الجولة الثامنة والعشرين من البطولة المحلية.

تشكيل مباراة طرابزون سبور وألانيا

ويحتل نادي طرابزون سبورت المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة بينما يحتل فريق ألانيا سبور المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.

ويتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لنادي طرابزون سبورت، بينما يقود كوكا التشكيل الأساسي لنادي ألانيا سبور وجاء التشكيل الرسمي للفريقين على النحو التالي:

حراسة المرمى: شاكير.

خط الدفاع: مونييه، ميندي، دنسفيل، إرين المالي.

خط الوسط: بيرات أوزديمير، جونيش.

خط الوسط الهجومي: فيسكا، باردي، تريزيجيه.

خط الهجوم: ديستان.

بينما وعلى الجانب المقابل يلعب أالانيا سبور بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: تشاكيران.

خط الدفاع: بالكوفيتش، أليتي، بايير، هاديرجيوناي.

خط الوسط: فير، ريتشارد كويلهو.

خط الوسط الهجومي: أوجوستو، كاراكا، أيدين.

خط الهجوم: كوكا.