العين يتقدم بهدف رحيمي على حساب النصر بالشوط الأول في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي على حساب النصر السعودي بهدف دون رد في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2023-2024.

العين يتقدم على النصر بهدف دون رد

وحاول النصر في الشوط الأول من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم ولكن حارس مرمي العين تألق أمام كريستيانو رونالدو.

وسجل نادي العين الهدف الأول في الدقيقة التاسعة والعشرين ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وبعدها بدقائق قليلة تمكن النجم المغربي سفيان رحيمي من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم لصالح فريق العين بتسديدة قوية ليتقدم بهدف دون رد.

ودخل فريق النصر بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميريك لابورت، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أيمن يحي، ساديو ماني.

