نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام رائعة لـ سفيان رحيمي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم سفيان رحيمي بالهدف الأول لصالح العين في مرمى النصر، في إطار منافسات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل المغربي الهدف الأول لصالح العين في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

ولعب رحيمي 8 مباريات في دوري أبطال آسيا سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وانطلقت بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "طحنون بن محمد" في الإمارات.

تشكيل النصر أمام العين في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، عزيز بيهيش.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

تشكيل العين أمام النصر في دوري أبطال آسيا

حارس مرمى: خالد عيسي.

خط الدفاع: بندر، الهاشمي، كوامي، إيريك.

خط الوسط: يحيى، عباس، بارك.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيميي، ماتياس