نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب بيدري ودي يونج عن الملاعب بعد الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أظهرت تقارير صحفية مدى غياب الثنائي بيدري جونزاليس وفرينكي دي يونج، عن فريق كرة القدم الأول لنادي برشلونة الإسباني بطريقة مفاجئة. تعرض الثنائي لإصابتين في مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو يوم الأحد الماضي، وتم استبعادهما من المباراة في وقت مبكر.

مدة غياب ثنائي برشلونة

خضع اللاعبان لفحوصات طبية شاملة اليوم الإثنين، حيث أظهرت النتائج أن دي يونج يعاني من التواء في الأربطة الجانبية لكاحله الأيمن، بينما يعاني بيدري من إصابة في العضلة المأبضية الرباعية اليمنى، مما يعني عدم توفر الثنائي للمدرب تشافي للاعتماد عليهما في المباريات المقبلة.

وفقًا لتقارير إسبانية، منها توني خوان مارتي من صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مدة غياب دي يونج قد تتراوح بين 4 و5 أسابيع، بينما يتوقع خافي ميجيل من صحيفة "آس" الإسبانية أن يكون غياب بيدري لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع، مما يعني أن برشلونة سيفتقد الثنائي خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه الإصابات في وقت يقترب فيه موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المقررة في 21 أبريل المقبل، مما يثير شكوكًا حول إمكانية مشاركة بيدري خاصة في هذا اللقاء المهم.

إذا تأهل برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فسيتم استبعاد الثنائي من مباراة الذهاب أيضًا.