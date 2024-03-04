نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الهلال نظيره اتحاد جدة على ستاد المملكة أرينا، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال أمام الاتحاد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والاتحاد مساء الثلاثاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

تاريخ المواجهات في دوري أبطال آسيا

لعب الهلال ضد الاتحاد في 3 مباريات سابقة في دوري الأبطال، الأولى نسخة 2011 في دور الستة عشر، وحقق الاتحاد الفوز بنتيجة 3-1.

وتعادلا في المواجهة الثانية سلبيا في دور الثمانية من نسخة 2019، قبل أن يحسم الهلال صعوده إلى نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، كوليبالي، البليهي، رينان.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ديلجادو.

خط الهجوم: مالكوم، الشهري، الدوسري.

تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، لويز فليبي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، مروان الصحفي.

خط الهجوم: رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله.