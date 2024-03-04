نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، في اجتماعه اليوم، برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى المملكة العربية السعودية صباح الأربعاء، للمشاركة في المباراة النهائية لكأس مصر يوم الجمعة المقبل بمدينة الرياض.

محمد الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في السعودية

ويقوم الدماطي بالتنسيق والمتابعة مع خالد بيبو مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر والذي سيقام بالمملكة العربية السعودية.

