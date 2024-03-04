نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يفوز على العين بهدف "رحيمي" في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز العين الإماراتي على النصر السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، على ستاد "طحنون بن محمد" في الإمارات.

وسجل المغربي سفيان رحيمي الهدف الأول لصالح العين في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

وخاض رحيمي 8 مباريات في دوري أبطال آسيا سجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وانطلقت بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،

تشكيل النصر أمام العين في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، عزيز بيهيش.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، عبد المجيد الصليهم، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

تشكيل العين أمام النصر في دوري أبطال آسيا

حارس مرمى: خالد عيسي.

خط الدفاع: بندر، الهاشمي، كوامي، إيريك.

خط الوسط: يحيى، عباس، بارك.

خط الهجوم: كاكو، سفيان رحيميي، ماتياس.

وتقام مباراة الإياب بين فريقي النصر والعين يوم الاثنين المقبل الموافق 11 مارس في إياب دور ربع النهائي.