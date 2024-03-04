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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن حقيقة دخول مسؤولي نادي آرسنال الإنجليزي في التعاقد مع المهاجم أولي واتكينز لاعب فريق أستون فيلا في الميركاتو الصيفي.

حقيقة مفاوضات آرسنال مع أولي واتكينز

وبحسب تقارير صحفية فإن نادي آرسنال أبدى اهتمامه الشديد بالحصول على خدمات المهاجم أولي واتكينز لاعب فريق أستون فيلا في الصيف.

وذكرت أن مسؤولي آرسنال يستعدون للدخول في مفاوضات مع مسؤولي نادي أستون فيلا من أجل حسم تعاقده مع واتكينز بشكل نهائي.

ويتألق واتكينز مع نادي أستون فيلا بشكل كبير هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدف.

ويواجه فريق آرسنال نظيره شيفيلد يونايتد مساء اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة 27 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.