عاجل.. مفاجأة في قرار محمود الخطيب بحضور قمة نهائي الكأس أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي، مؤمن الجندي، موقف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي من السفر برفقة الفريق لمؤازرته في مواجهة الزمالك ضمن منافسات كأس مصر.

مفاجأة في قرار محمود الخطيب بحضور قمة نهائي الكأس أمام الزمالك

ويلتقي الأهلي مع الغريم التقليدي الزمالك، ضمن منافسات نهائي كأس مصر، المقرر له يوم 8 مارس الجاري، على استاد «الأول بارك» ‏في السعودية.‏

وقال مؤمن الجندي عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "لا أحد داخل جدران النادي الأهلي يعلم موقف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة المارد الأحمر من السفر لمؤازرة الفريق أمام الزمالك في نهائي كأس مصر".

وشدد: "الخطيب سيحسم الأمر إذا كان سيتواجد برفقة الفريق في السعودية لمؤازرته أم عدم سفره قبل المباراة بيوم واحد".

واختتم: "الخطيب سيقرر سفره مع الفريق أم لا يوم الأربعاء المقبل، وسيكون رئيس بعثة الفريق المتجهة للملكة العربية السعودية، محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

