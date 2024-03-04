نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاهر الزمالك.. إحصائية مثيرة لـ مارسيل كولر قبل نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد قطبي الكرة المصرية لمباراة مثيرة تجمع بينهم، والتي تأتي ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويدخل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بأفضلية الانتصارات على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

3 مباريات 3 انتصارات

اللقاء الأول السويسري كان في أكتوبر ما قبل الماضي، في بطولة السوبر المصري، والذي انتصر فيه بثنائية برونو سافيو وكريم فؤاد.

أما اللقاء الثاني فكان في الدور الأول من الدوري المصري والذي تفوق فيه بثلاثية نظيفة.

وأخيرًا كان اللقاء الأخير قي إياب منافسات الدوري المصري الممتاز والذي تفوق فيه المارد الأحمر برباعية مقابل هدف وحيد للزمالك.

موعد مباراة نهائي كأس مصر

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستقبل ملعب الأول بارك المباراة المرتقبة بين الفريقين.

