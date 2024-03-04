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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة نظيره فريق لاتسيو الإيطالي مساء غدا الثلاثاء في إياب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موقف ساني من مواجهة بايرن ميونيخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

وسوف تقام المباراة على ملعب أليانز أرينا مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وقال المدرب توخيل في تصريحات صحفية له عن ليروي ساني:" سيتمكن من استكمال الحصة التدريبية الكاملة اليوم مع الفريق، تماما كما فعل أمس ".

وأكد:" ساني يعلم مقدار الألم الذي يمكنه تحمله، كما هو الحال عليه الآن سيكون ضمن قائمة المباراة وسيكون مستعدًا للعب".

ويذكر أن فريق بايرن ميونيخ قد خسر مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فريق لاتسيو بهدف نظيف.