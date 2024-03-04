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أحمد جودة - القاهرة - تحدث اللاعب الفرنسي إدوارد كامافينجا نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني عن أصعب لحظة في حياته.

كامافينجا يكشف أصعب لحظة في حياته

وأكد إدوارد كامافينجا في مقابلة صحفية له:" كنت في المدرسة وفي الصباح رأيت رجال الإطفاء يمرون بالقرب من مدرستي لم أتخيل أن شيئًا ما سيحدث في منزلي".

وأوضح:" أخبرني أحد المعلمين أنا وأختي أن منزلنا قد اشتعلت فيه النيران، لم أصدق ذلك في البداية كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها والدي يبكي".

وواصل:" إنها قصة أصبحت الآن جزءًا من حياتي وأعتقد أن هذا هو ما سمح لي بأن أكون الرجل الذي أنا عليه اليوم".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الجولة الماضية من بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم أمام نظيره فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدفين.

