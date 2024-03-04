نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنريكي يثير الجدل حول مستقبل مبابي مع باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، إثارة الجدل حول موقف كيليان مبابي لاعب الفريق وذلك بعد إعلان نيته الرحيل في نهاية الموسم الجاري، مع انتهاء مدة عقده.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري ولا يعتزم اللاعب البقاء في ملعب “بارك دي برينس”، حيث ينوي الانتقال إلى ريال مدريد في ميركاتو الصيف، حسبما تؤكد التقارير الموثوقة.

إنريكي يسعى لتقليل مشاركات مبابي مع باريس

شهدت الفترة الماضية، تجاهل إنريكي لوضع مبابي إذ يسعى مدرب باريس للعمل مع الفريق دون الاعتماد على اللاعب الفرنسي في المباريات المتبقية بالموسم الحالي.

وأشار إنريكي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، إلى أن طريقته في التعامل مع مبابي لن تتغير من حيث منح عدد دقائق أقل في المباريات القادمة.

ويستعد باريس سان جيرمان، لملاقاة ريال سوسيداد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم غدٍ الثلاثاء.