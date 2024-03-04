تشكيل آرسنال الرسمي أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي استعدادا لمواجهة نظيره فريق شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الإثنين 4 مارس الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

متى مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي؟

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال، ضد شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال الرسمي ضد شيفيلد يونايتد

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: بن وايت، ساليبا، جابرييل، كيويور.

خط الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، جورجينيو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، مارتينيلي، كاي هافيرتز

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال أمام شيفيلد يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لنقل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستنقل مباراة أرسنال ضد شيفيلد يونايتد على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 1HD،