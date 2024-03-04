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أحمد جودة - القاهرة - تحدث البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي، عن خسارة فريقه أمام مضيفه العين الإماراتي بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

لويس كاسترو يتوعد العين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كاسترو قال بعد المباراة:"خسارة الأظهرة أثرت على الفريق، وفقدنا السيطرة على الأطراف لكننا نافسنا في الشوط الثاني أكثر من الأول وحاولنا تسجيل هدف التعادل".

وأضاف:"نحن في منتصف التحدي، المرور لدور النصف النهائي صعب بعد الهزيمة لكن لدينا 90 دقيقة أخرى في الرياض".

وتابع:"المعلومات التي أتت من إدارة نادي ‎النصر أن العقيدي لا يمكنه اللعب في البطولة الآسيوية وعلينا احترام هذا القرار ونحن نعلم أن تواجد نواف كان سيؤثر إيجابًا على نتيجة الفريق".

وزاد:"علينا التعايش مع إصابات الفريق والظروف حتى بعد طرد لاعب منا إلا أن ما تزال هناك فرصة للتأهل ومباراة مهمة في الرياض".

وأشار:"إصابة تاليسكا عضلية، هناك الكثير من الظروف التي يمر بها النادي واللاعبون، إجهاد واضح وضغط مباريات وفرصة الاستشفاء تقل مع زيادة عدد المباريات على الفريق".

وأكمل:"نتمنى من جمهور النصر مساندة وتشجيع الفريق، نحن منظومة واحدة وعلى محبي النادي الوقوف مع اللاعبين في الظروف الصعبة".

وأتم:"كنا نعلم أن نادي العين فريق قوي ولديه خط هجومي قوي ويحاول سحب لاعبين الوسط واستغلال المساحات، وهذا ما طبقوه ضدنا".

