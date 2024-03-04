نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة جديدة لـ كلوب بشأن إصابة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، صدمة جديدة بشأن إصابة النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

صلاح لم يتعافى من الإصابة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره فريق سبارتا براج مساء يوم الخميس القادم في الدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

وبحسب شبكة ليفربول إيكو فإن النجم محمد صلاح لم يتعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرا حتى الآن وما زال يجري عمليات التعافي من هذه الإصابة.

وأكدت أن مباراة الريدز القادمة أمام سبارتا براج في بطولة الدوري الأوروبي تعتبر مبكرة بالنسبة لعودة المصري محمد صلاح للمشاركة في المباريات مع ليفربول من جديد.

وكان محمد صلاح غاب عن مباراة ليفربول الأخيرة أمام نظيره فريق نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي فاز بها ليفربول بهدف نظيف سجله داروين نونيز.