نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض جديد من ريال مدريد لضم ألفونسو ديفيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن تقديم مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني عرض جديد من أجل التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني في الصيف.

وبحسب إذاعة كادينا سير الإسبانية فإن هناك تقدم ملحوظ في مفاوضات النادي الملكي مع مسؤولي بايرن ميونيخ من أجل التوقيع مع ألفونسو ديفيز في الميركاتو الصيفي.

وأكدت أن ريال مدريد قدم عرض جديد للتعاقد مع ألفونسو ديفيز مقابل 50 مليون يورو من أجل إقناع بايرن ميونيخ بالموافقة على رحيله.

‏وذكر ألفونسو ديفيز في وقت سابق على رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة حسب تقارير صحفية.

وتخشى إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني في رحيل ألفونسو ديفيز عن النادي البافاري في الفترة المقبلة بشكل مجاني خاصة مع اقتراب إنتهاء عقده.