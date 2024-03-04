نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل أًعلن رسميًا؟.. حقيقة حفل زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا (مفاجأة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجدل خلال الساعات الماضية بنشر صورة تبدو دعوة حفل زفاف.

حضرت جورجينا، مؤخرًا، أسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية، باريس، ولفتت الأنظار بإرتداء فستان باللون الأحمر يشبه القميص الرياضي ويحمل رقم “7” الخاص بكريستيانو رونالدو، إضافة إلى توقيعه.

حقيقة زواج جورجينا ورونالدو

ونشرت جورجينا، عبر “استوري” حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” أمس الأحد، صورة دعوة، ورجح البعض إنهاء موعد حفل زفافها، غدًا الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية.

وضعت جورجينا في الصورة المنشورة، (قلب) مع كتابة اسمها وتاريخ يوم الثلاثاء 5 مارس 2024، وموعد الساعة السابعة، والمكان (الرياض) العاصمة السعودية.

ولم توضح جورجينا، أي تفاصيل أخرى خلالها الصورة التي نشرتها، ولكن المتابعين رجحوا أن يكون هذا موعد إعلان زواجها من رونالدو، نجم النصر السعودي.

يذكر إن علاقة جورجينا وكريستيانو رونالدو بدأت عام 2016 وأسفرت عن إنجاب طفلتين، بالإضافة إلى إن “صاروخ ماديرا” لديه ثلاثة أطفال آخرين.